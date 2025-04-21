Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! WN Nigeria Ngamuk di Mal Kalibata City hingga Sandera Manager Toko

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |21:32 WIB
Viral! WN Nigeria Ngamuk di Mal Kalibata City hingga Sandera Manager Toko
WN Nigeria ngamuk di Mal Kalibata (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Seorang WNA yang disebut-sebut berasal dari Nigeria mengamuk hingga menyandera seorang manager di Mal Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin (21/4/2025) tadi. Saat ini, polisi tengah menangani persoalan tersebut.

"Kita mengamankan si buah hatinya, kita merebut anaknya, supaya anaknya nggak jadi di lempar," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Senin (22/4/2025).

Adapun informasi tentang aksi mengamuk WNA asal Nigeria itu viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun X @kokosip07 dan @tafjuddin9138 pada Senin (21/4/2025) ini. Disebutkan, seorang WNA mengamuk dan melakukan perusakan di toko sembako mal tersebut.

Bahkan, WNA tersebut sampai melakukan penyanderaan terhadap manager toko tersebut. Tak hanya itu, dia juga berniat membanting seorang anak di kawasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
