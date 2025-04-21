WNA Ngamuk di Mal Kalibata City Diduga Gegara Cekcok dengan Istrinya

JAKARTA - Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria yang disebut-sebut berawal dari cekcok dengan sang istri. Namun, anaknya malah menjadi sasarannya sehingga polisi pun mencoba mengamankan sang anak agar tak jadi sasaran amukan WNA tersebut.

"Jadi dia itu WNA, negaranya susah sebutannya. Memang kita nggak tahu (awal cekcoknya), cekcok dengan istri, tapi anak yang buat sasaran," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, diduga cekcok dengan sang istri, WNA tersebut justru hendak meluapkan sasaran terhadap anaknya. Ada dua orang anaknya, yang mana sebelumnya digendong oleh WNA tersebut sehingga polisi yang menerima informasi itu menuju ke lokasi dan berniat mengamankan sang anak agar tak jadi sasaran.

"Anak yang buat sasaran, anaknya itu mau disiksa, mau dicideriai, bahkan mau dibunuh anaknya ini. Akhirnya minta lah pengamanan kita, mau kita amankan anaknya dalam penguasaannya mereka karena umurnya baru 3 tahun sama 2 tahun, digendong lah kanan kiri," tuturnya.

Dia menerangkan, WNA tersebut diduga dalam kondisi mabuk, dia pun diajak berbincang dahulu agar kedua anaknya bisa diselamatkan. Namun, petugas akhirnya berhasil mengakankan kedua anaknya itu.

"Posisi mabuk, dia diajak bincang-bincang tujuannya mau kita selamatkan anaknya. Tapi mereka tidak terima, mengayunkan anaknya ini yang kecil, langsung kita rebut," jelasnya.