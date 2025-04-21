Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

WNA yang Mengamuk di Mal Kalibata City Diserahkan ke Imigrasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 21 April 2025 |23:20 WIB
WNA yang Mengamuk di Mal Kalibata City Diserahkan ke Imigrasi
WN Nigeria ngamuk di Mal Kalibata (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, WNA asal Nigeria yang mengamuk di Mal Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan diserahkan ke Imigrasi Jakarta Selatan. Namun, polisi juga tetap mendalami ada tidaknya unsur pidana dalam insiden tersebut.

"Iya Imigrasi, itu dokumennya kan Imigrasi. Kita sempat panggil Imigrasi, dari pihak Imigrasi datang lalu dicek surat-suratnya, memang betul orangnya tinggal disini resmi, masa berlakunya bulan 5 tahun 2025 dengan visa sebagai investor," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, WNA tersebut memang memiliki izin resmi untuk tinggal di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Namun, secara keimigrasian seharusnya dia tinggal di wilayah Jakarta Barat, bukan di Jakarta Selatan sebagaimana yang saat ini terjadi.

"Dia sebetulnya menurut izin, dia tidak boleh tinggal di wilayah Jakarta Selatan, yang dikeluarkan izin oleh pihak Imigrasi tinggalnya harus sekitar Jakarta Barat, kan sudah ada aturannya," tuturnya.

 

