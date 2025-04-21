WNA yang Ngamuk di Mal Kalibata City Kerap Bikin Onar

JAKARTA - Warga Negara Asing (WNA) asal Nigeria yang mengamuk di Mal Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan dalam kondisi mabuk saat kejadian.

"Iya mabuk berat, keterangan dari istrinya, tadi saya sempat tanya, dia teriak-teriak terus, ternyata mabuk berat," ujar Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Menurutnya, WNA tersebut datang ke mal bersama dengan istri dan dua orang anaknya. Pasalnya, mereka sejatinya tinggal di Apartemen Kalibata City pula, yang mana mereka telah menyewa unit di lantai 20 apartemen tersebut.

"Ya belum ada (laporan dugaan pidana), mungkin nanti. Dia sempat melempar benda dari atas terus mengenai mobil, belum tahu pemilik mobil bikin laporan apa enggak. Kemungkinan ada yang dirugikan kayak supermarket, ada minyak buat mandi tadi," tuturnya.

Dia menerangkan, polisi bakal mendalami lebih jauh ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. Akibat insiden tersebut, WNA itu mengalami luka pasca terjatuh saat berlarian, dia juga telah dibawa ke RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur guna pengobatan.