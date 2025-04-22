Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari Ini

JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Selasa (22/4/2025) bersahabat. Sebab, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta diprakirakan tak akan diguyur hujan.

Dari prakiraan BMKG, disebutkan bahwa cuaca wilayah Kepulauan Seribu sejak pagi berawan, siang cerah, dan malam kembali berawan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Cuacanya berawan di pagi hari, cerah dan cerah berawan di siang hari, kemudian pada sore hingga malam berawan.

Adapun suhu pada hari ini berada di kisaran 24-30 derajat celcius. Sementara kelembapannya, 62-93 persen.

(Arief Setyadi )