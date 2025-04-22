Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |05:34 WIB
Cuaca Jakarta Diprakirakan Cerah Sepanjang Hari Ini
Ilustrasi cuaca (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Cuaca Jakarta pada hari ini, Selasa (22/4/2025) bersahabat. Sebab, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Jakarta diprakirakan tak akan diguyur hujan.

Dari prakiraan BMKG, disebutkan bahwa cuaca wilayah Kepulauan Seribu sejak pagi berawan, siang cerah, dan malam kembali berawan. 

Kondisi tersebut juga terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Cuacanya berawan di pagi hari, cerah dan cerah berawan di siang hari, kemudian pada sore hingga malam berawan.

Adapun suhu pada hari ini berada di kisaran 24-30 derajat celcius. Sementara kelembapannya, 62-93 persen.

(Arief Setyadi )

      
Cuaca Jakarta BMKG cuaca
