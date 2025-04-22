Kebakaran Melahap Rumah di Tamansari Jakbar, 15 Unit Damkar Dikerahkan

Kebakaran di Tamansari, Jakarta Barat (Foto: Ist)

JAKARTA - Kebakaran melahap rumah di Jalan Mangga Besar Selatan IV, Maphar, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (22/4/2025) dini hari, pukul 04.06 WIB. Situasi terkini, sekira pukul 04.38 WIB masih proses pendinginan.

"Objek rumah tinggal bangunan rendah, situasi proses pendinginan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Belasan unit dan puluhan personel dikerahkan dalam proses pemadaman tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran dan ada tidaknya korban.

"Pengerahan 15 unit dan 75 personel," jelasnya.



(Arief Setyadi )