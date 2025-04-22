Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ringkus Pengedar Obat Keras di Tanah Abang, Puluhan Ribu Butir Tramadol Disita

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |09:08 WIB
Polisi Ringkus Pengedar Obat Keras di Tanah Abang, Puluhan Ribu Butir Tramadol Disita
Polisi ringkus pengedar obat keras di Tanah Abang, puluhan ribu butir Tramadol disita (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengamankan satu orang pria berinisial DS terduga pengedar obat keras dalam sebuah penggerebekan yang berlangsung di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari penekanan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto terkait maraknya peredaran obat keras di wilayah hukumnya.

Penggerebekan dilakukan pada Minggu 20 April 2025 dini hari sekitar pukul 03.00 WIB di sebuah kamar kos-kosan yang terletak di Pasar Tanah Abang Blok G, RT 00 RW 00, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 24 bungkus Eximer (sekitar 120 butir) dan 3190 lempeng Tramadol yang totalnya mencapai 31.900 butir. Seluruh barang bukti kini telah diamankan," kata Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra dalam keterangannya dikutip, Selasa (22/4/2025).

Roby menambahkan, pengungkapan kasus ini bermula dari informasi yang diterima Satres Narkoba Jakarta Pusat pada Sabtu 19 April 2025 sekitar pukul 22.00 WIB, terkait dugaan insiden kekerasan terhadap seorang wartawan yang sedang merekam aktivitas penjualan obat-obatan terlarang di sekitar Jembatan Tinggi, Jati Pulo, Tanah Abang. 

Saat ini, tersangka telah dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Polisi juga tengah melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran obat keras yang lebih luas.

"Polres Metro Jakarta Pusat menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran obat-obatan terlarang demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat wilayah hukum Jakarta Pusat," ungkapnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/525/3158871/obat-kB1H_large.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kontrakan dan Sita 1,2 Juta Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/525/3150504/obat_keras-R97I_large.jpg
Miris, Ibu di Cirebon Nekat Jual Obat Keras demi Hidupi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/338/3132938/polsek_metro_tanah_abang_mengungkap_kasus_peredaran_gelap_obat_obatan_daftar_g_atau_obat_terlarang-lrno_large.jpg
10 Pengedar Ribuan Butir Obat Tramadol dan Hexymer Ditangkap Polisi di Jembatan Tinggi Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/338/3119646/ilustrasi_penangkapan-6gBk_large.jpg
Polisi Tangkap Remaja Pengedar Obat Keras di Kemayoran, Sita Barbuk 1.790 Butir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/525/2904684/ribuan-obat-keras-disita-polisi-dalam-penggerebekan-rumah-di-garut-Bm4NbnAwzd.jpg
Ribuan Obat Keras Disita Polisi dalam Penggerebekan Rumah di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/525/2874247/dijual-ke-kalangan-muda-polisi-bongkar-pengedar-obat-keras-mengandung-tramadol-FOFLGjtUWl.jpg
Dijual ke Kalangan Muda, Polisi Bongkar Pengedar Obat Keras Mengandung Tramadol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement