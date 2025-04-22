Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ODGJ Ngamuk di Cibinong, Lempari Balok hingga Batu ke Pengguna Jalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |18:08 WIB
ODGJ Ngamuk di Cibinong, Lempari Balok hingga Batu ke Pengguna Jalan
ODGJ di Cibinong (foto: dok ist)
BOGOR - Pria diduga dalam gangguan jiwa bikin resah pengendara di Jalan Raya Mayor Oking, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Pria itu disebut melempar balok hingga batu ke pengguna jalan.

Video tersebut diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam video, terlihat pria yang belum diketahui identitasnya itu berada di tengah jalan.

Disebutkan, pria itu meresahkan pengguna jalan yang melintas karena sempat melempar balok kayu hingga batu. Juga tampak pria dalam video tersebut membuka bajunya sambil berteriak-teriak.

"Ini ada orang ngamuk ini di depan ITC, lempar-lempar balok sama naik-naik gitu. Tuh lempar-lempar balok membahayakan sekali. Iya itu lempar-lempar balok sama batu ke jalan," ucap pria dalam video @cibinongviral dikutip, Selasa (22/4/2025).

