Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Pengedar Ribuan Butir Obat Tramadol dan Hexymer Ditangkap Polisi di Jembatan Tinggi Tanah Abang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |21:42 WIB
10 Pengedar Ribuan Butir Obat Tramadol dan Hexymer Ditangkap Polisi di Jembatan Tinggi Tanah Abang
Polsek Metro Tanah Abang mengungkap kasus peredaran gelap obat-obatan daftar G atau obat terlarang. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Polsek Metro Tanah Abang mengungkap kasus peredaran gelap obat-obatan daftar G atau obat terlarang. Dalam operasi itu, aparat mengamankan 10 orang tersangka beserta ribuan butir obat keras dan uang tunai hasil penjualan.

Kapolsek Metro Tanah Abang, Kompol Haris Akhmat Basuki, mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sekitar wilayah Jembatan Tinggi, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Hasilnya, kami amankan 10 tersangka yang terdiri dari enam pria dewasa, satu pria di bawah umur, dan tiga wanita. Satu tersangka di bawah umur saat ini masih dalam perlindungan kami dan tidak kami tampilkan ke publik,” kata Haris di Pasar Tanah Abang, Selasa, (22/04/2025).

Dari pengungkapan ini, polisi menyita total 5.652 butir obat keras, yang terdiri dari 2.020 butir Tramadol, 1.695 butir Hexymer, dan 1.937 butir Trihexyphenidyl. Selain itu, turut diamankan enam unit ponsel serta uang tunai sebesar Rp68.423.000 yang diduga berasal dari hasil penjualan obat-obatan tersebut.

Haris menyebut  kesepuluh tersangka diketahui menjual obat-obatan daftar G secara manual dan offline dengan motif ekonomi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/525/3158871/obat-kB1H_large.jpg
Polisi Gerebek Rumah Kontrakan dan Sita 1,2 Juta Obat Terlarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/525/3150504/obat_keras-R97I_large.jpg
Miris, Ibu di Cirebon Nekat Jual Obat Keras demi Hidupi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/338/3132738/tramadol-TJMN_large.jpg
Polisi Ringkus Pengedar Obat Keras di Tanah Abang, Puluhan Ribu Butir Tramadol Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/338/3119646/ilustrasi_penangkapan-6gBk_large.jpg
Polisi Tangkap Remaja Pengedar Obat Keras di Kemayoran, Sita Barbuk 1.790 Butir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/525/2904684/ribuan-obat-keras-disita-polisi-dalam-penggerebekan-rumah-di-garut-Bm4NbnAwzd.jpg
Ribuan Obat Keras Disita Polisi dalam Penggerebekan Rumah di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/30/525/2874247/dijual-ke-kalangan-muda-polisi-bongkar-pengedar-obat-keras-mengandung-tramadol-FOFLGjtUWl.jpg
Dijual ke Kalangan Muda, Polisi Bongkar Pengedar Obat Keras Mengandung Tramadol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement