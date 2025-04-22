Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibu dan Anak Meninggal Dunia dalam Kebakaran Rumah di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |19:57 WIB
Ibu dan Anak Meninggal Dunia dalam Kebakaran Rumah di Bekasi
Ilustrasi Kebakaran. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

BEKASI - Kebakaran melanda rumah tinggal di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (22/4/2025) pagi. Insiden ini menewaskan ibu dan anak.

Komandan Pleton B Disdamkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut insiden ini disebabkan oleh adanya korsleting listrik. 

"Obyek terbakar rumah tinggal, dugaan penyebab kebakaran karena korsleting listrik," kata Haryanto saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

Haryanto memastikan api tidak merambat ke rumah tinggal lainnya. Meski demikian, dua orang korban meninggal dunia yakni NS (21) dan AA (2).

"Korban meninggal dunia dua orang yaitu ibu dan anak," tuturnya.

Selain dua korban meninggal dunia, satu korban lainnya menderita luka bakar. Kerugian materil kebakaran ini ditaksir mencapai Rp50 juta.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement