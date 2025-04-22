Ibu dan Anak Meninggal Dunia dalam Kebakaran Rumah di Bekasi

BEKASI - Kebakaran melanda rumah tinggal di Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Selasa (22/4/2025) pagi. Insiden ini menewaskan ibu dan anak.

Komandan Pleton B Disdamkar Kota Bekasi, Haryanto menyebut insiden ini disebabkan oleh adanya korsleting listrik.

"Obyek terbakar rumah tinggal, dugaan penyebab kebakaran karena korsleting listrik," kata Haryanto saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

Haryanto memastikan api tidak merambat ke rumah tinggal lainnya. Meski demikian, dua orang korban meninggal dunia yakni NS (21) dan AA (2).

"Korban meninggal dunia dua orang yaitu ibu dan anak," tuturnya.

Selain dua korban meninggal dunia, satu korban lainnya menderita luka bakar. Kerugian materil kebakaran ini ditaksir mencapai Rp50 juta.

(Puteranegara Batubara)