Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Mayat Pria Terbungkus Karung Ditemukan dalam Got di Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 22 April 2025 |20:37 WIB
Geger! Mayat Pria Terbungkus Karung Ditemukan dalam Got di Tangerang
Ilustrasi
A
A
A

TANGERANG - Jasad pria tanpa identitas ditemukan dalam got di Jalan Daan Mogot KM.21, Batu Ceper, Kota Tangerang. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan, korban ditemukan pada Selasa (22/4/2025). Korban ditemukan setelah warga mencium bau.

“Setelah ditelusuri bau tersebut ternyata berasal dari dalam karung yang berada di pinggir di antara got pinggir Jalan Daan KM 21,” kata Zain kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Zain menyebutkan, korban diperkirakan berusia 20-30 tahun. Kemudian, dari hasil pemeriksaan pada bagian luar tubuh korban, ditemukan adanya luka pada bagian kepala dan tangan.

“Pada pemeriksaan luar diketahui pada mayat korban di temukan beberapa luka terbuka pada kepala dan tangan kanan,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini korban sudah berada di RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dia pun mengimbau, apabila ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa menghubungi pihak kepolisian.

“Saya berpesan kepada masyarakat yang merasa kehilangan kelurganya dapat berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178203//mayat-Ez6e_large.jpg
Geger, Tengkorak Manusia Ditemukan di Dalam Got Sawah Besar Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/338/3178155//mayat-SFmT_large.jpg
Fakta Baru, Terapis Wanita Tewas di Pejaten Pernah Kerja di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177656//mayat-LbGt_large.jpg
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement