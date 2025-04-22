Geger! Mayat Pria Terbungkus Karung Ditemukan dalam Got di Tangerang

TANGERANG - Jasad pria tanpa identitas ditemukan dalam got di Jalan Daan Mogot KM.21, Batu Ceper, Kota Tangerang. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menjelaskan, korban ditemukan pada Selasa (22/4/2025). Korban ditemukan setelah warga mencium bau.

“Setelah ditelusuri bau tersebut ternyata berasal dari dalam karung yang berada di pinggir di antara got pinggir Jalan Daan KM 21,” kata Zain kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Zain menyebutkan, korban diperkirakan berusia 20-30 tahun. Kemudian, dari hasil pemeriksaan pada bagian luar tubuh korban, ditemukan adanya luka pada bagian kepala dan tangan.

“Pada pemeriksaan luar diketahui pada mayat korban di temukan beberapa luka terbuka pada kepala dan tangan kanan,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini korban sudah berada di RSUD Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi. Dia pun mengimbau, apabila ada keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarga bisa menghubungi pihak kepolisian.

“Saya berpesan kepada masyarakat yang merasa kehilangan kelurganya dapat berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota,” jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)