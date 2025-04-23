Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Hilangnya IPTU Tomi Marbun Saat Kejar KKB, Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |23:56 WIB
Misteri Hilangnya IPTU Tomi Marbun Saat Kejar KKB, Ratusan Personel Gabungan Dikerahkan
Aparat Gabungan Dikerahkan Cari IPTU Tomi. Foto: Dok IST.
JAKARTA - Sebanyak 510 personel gabungan dikerahkan untuk mencari IPTU Tomi Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, yang hilang selama empat bulan saat operasi pengejaran KKB di Papua Barat.

Apel gelar pasukan Operasi Moskona AB 2025 digelar di Mapolres Teluk Bintuni, Selasa, 22 April 2025, dipimpin Kapolda Papua Barat, Irjen Johnny Eddizon Isir. Ia mengingatkan personel agar menjunjung tinggi Catur Prasetya Polri dan siap berkorban demi bangsa.

"Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, kita harus bertanggung jawab, teguh pada prinsip, dan mengutamakan kepentingan negara," kata Kapolda, Rabu (23/4/2025).

Pasukan terdiri dari Polri, TNI, Basarnas, dan instansi terkait, dilengkapi alat seperti spit, long boat, helikopter, drone, dan perlengkapan SAR. Warga setempat juga dilibatkan dalam pencarian.

Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, meminta masyarakat tenang dan menunggu informasi resmi. Ia menekankan pentingnya dukungan publik agar operasi berjalan lancar.

Usai apel, dilaksanakan Technical Floor Game (TFG) untuk mematangkan taktik dan koordinasi antarinstansi.

 







