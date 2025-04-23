Marak Pelecehan Seksual Dokter PPDS, Komisi X Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kedokteran

JAKARTA - Komisi X DPR RI memastikan peristiwa maraknya kasus dugaan pelecehan seksual oleh Dokter PPDS menjadi salah satu isu yang dibahas bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam rapat tertutup pada hari ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyoroti perihal kurikulum pendidikan kedokteran.

"Termasuk materi yang akan kita bahas, selain anggaran, isu-isu terkini, termasuk PPDS, kemudian evaluasi terhadap kurikulum Fakultas Kedokteran, nah itu akan kita bahas juga," kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, Komisi X menginginkan agar pendidikan etika dan moral harus ditekankan dalam kurikulum pada Fakultas Kedokteran. Hal ini penting agar peristiwa-peristiwa kekerasan seksual ke depan tidak terulang.

"Kalau ternyata ini nanti terus saja terjadi, maka kami merekomendasikan moratorium Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Legislator PKB itu melihat peristiwa ini sebagai fenomena gunung es yang kalau tidak dihentikan secara cepat, maka akan berdampak terus dan akan muncul-muncul lagi.

"Kalau muncul-muncul lagi maka tentu di sini ada yang salah. Apakah dari kurikulumnya, apakah dari personalnya, apakah dari lembaganya? Nah ini sedang kita evaluasi. Ini yang akan kami bahas di dalam," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)