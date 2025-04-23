Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Pelecehan Seksual Dokter PPDS, Komisi X Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kedokteran

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |18:42 WIB
Marak Pelecehan Seksual Dokter PPDS, Komisi X Evaluasi Kurikulum Pendidikan Kedokteran
Ilustrasi DPR. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Komisi X DPR RI memastikan peristiwa maraknya kasus dugaan pelecehan seksual oleh Dokter PPDS menjadi salah satu isu yang dibahas bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dalam rapat tertutup pada hari ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani menyampaikan bahwa pihaknya akan menyoroti perihal kurikulum pendidikan kedokteran.

"Termasuk materi yang akan kita bahas, selain anggaran, isu-isu terkini, termasuk PPDS, kemudian evaluasi terhadap kurikulum Fakultas Kedokteran, nah itu akan kita bahas juga," kata Lalu di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, Komisi X menginginkan agar pendidikan etika dan moral harus ditekankan dalam kurikulum pada Fakultas Kedokteran. Hal ini penting agar peristiwa-peristiwa kekerasan seksual ke depan tidak terulang.

"Kalau ternyata ini nanti terus saja terjadi, maka kami merekomendasikan moratorium Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Legislator PKB itu melihat peristiwa ini sebagai fenomena gunung es yang kalau tidak dihentikan secara cepat, maka akan berdampak terus dan akan muncul-muncul lagi. 

"Kalau muncul-muncul lagi maka tentu di sini ada yang salah. Apakah dari kurikulumnya, apakah dari personalnya, apakah dari lembaganya? Nah ini sedang kita evaluasi. Ini yang akan kami bahas di dalam," tuturnya.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/525/3157759/yudi-UBHr_large.jpg
Pascakasus Dokter Priguna Perkosa Pasien, FK Unpad Kembali Buka PPDS di RSHS Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/519/3133941/dokter_ayp_diduga_pelaku_pelecehan_seksual-Xb79_large.jpg
Dokter Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di Malang Diperiksa Polisi Pekan Depan, Bakal Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/337/3133220/ui-Jsqp_large.jpg
UI Berhentikan Dokter PPDS Cabul yang Rekam Mahasiswi Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/337/3132468/dokter_ppds_ui_intip_mahasiswi_mandi-yaqu_large.jpg
Pengakuan Dokter PPDS UI Intip Mahasiswi Mandi yang Terancam 12 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/337/3132459/tampang_dokter_ppds_ui_mesum_yang_rekam_mahasiswi_mandi-Hmzo_large.jpg
Tampang Dokter PPDS UI Mesum yang Rekam Mahasiswi Mandi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/337/3131946/ilustrasi_penahanan-eJEU_large.jpg
Dokter PPDS Rekam Mahasiswi Mandi di Jakpus Ditetapkan Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement