HOME NEWS NASIONAL

DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 23 April 2025 |19:01 WIB
DPR Soroti Lambannya Perbaikan Jalan Rusak Antar-Provinsi
Ilustrasi jalan rusak (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, menyoroti lambannya proses perbaikan jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat di Dusun Sirih Sekapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo. Jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan terputus sejak 1 Maret 2025 lalu.

Hal itu diungkapkan Edi dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Edi Purwanto mendesak agar Kementerian PU segera mempercepat proses perbaikan. 

Edi berkata, progres perbaikan jalan hampir dua bulan, namun baru 64 persen. Ia menegaskan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek ini berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah.

“Sudah hampir dua bulan sejak jalan ini terputus, tapi tadi saya cek dengan kepala Balai progresnya masih 64 persen. Ini menunjukkan bahwa penanganan di lapangan belum maksimal,” kata Edi.

Legislator PDI Perjuangan ini menerangkan, jalan penghubung Jambi–Sumbar merupakan jalur vital yang tidak hanya digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari, tetapi juga menjadi jalur distribusi logistik dan perdagangan antardaerah. 

 

Halaman:
1 2
      
