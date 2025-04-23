“Menteri Ke Solo, Silaturahmi Apa Dua Matahari?” Malam Ini di The Prime Show bersama Dhiandra Mugni, Dahnil Anzar, San Salvator dan Narasumber Lainnya Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews

JAKARTA - Isu “matahari kembar” dalam pemerintahan kembali mencuat setelah sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju diketahui berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Kota Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Meskipun tidak ada agenda resmi yang diumumkan ke publik, pertemuan tersebut langsung menarik perhatian dan menimbulkan dugaan adanya pembicaraan strategis di balik layar.

Dalam episode terbaru The Prime Show Malam ini bersama Dhiandra Mugni, Dahnil Anzar, San Salvator dan para narasumber kredibel lainnya, malam ini akan membahas secara mendalam tentang isu “Matahari Kembar” yang kian ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Meskipun dalam sebuah pernyataan tegas dan terbuka, mantan presiden Joko Widodo, menepis anggapan yang selama ini beredar luas di masyarakat soal keberadaan “matahari kembar” dalam pemerintahan.

Tak hanya itu, ia juga menyebutkan tidak ada dualisme kepemimpinan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menegaskan bahwa Prabowo adalah presiden yang sah dan akan memegang penuh kendali atas pemerintahan ke depan. Kunjungan para menteri ke Solo kini menjadi sorotan, namun banyak pihak juga menganggapnya sebagai bagian dari silaturahmi biasa, mengingat hubungan personal Jokowi dengan sejumlah menteri yang telah terjalin erat selama dua periode pemerintahan. Lantas bagaimana para pakar menanggapi isu ini?

Saksikan selengkapnya di The Prime Show “Menteri Ke Solo, Silaturahmi Apa Dua Matahari?” bersama para narasumber, Dahnil Anzar - Jubir Partai Gerindra, Ansy Lema - Juru Bicara PDI Perjuangan, San Salvator - Waketum Jokowi Mania, Pangi Syarwi Chaniago - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Malam ini, Pukul 20.00 WIB, hanya di iNews.





(Awaludin)