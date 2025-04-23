Cak Imin Tegaskan Arahan Prabowo Terkait Menteri Rapatan Barisan Bukan soal Pilpres 2029

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada menterinya untuk merapatkan barisan tidak berkaitan dengan kontestasi Pilpres 2029.

"Wah, masih jauh, pemilu masih jauh," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, seruan Prabowo itu untuk menyolidkan Kabinet Merah Putih, khususnya dalam rangka menghadapi berbagai tantangan global.

"Ya pasti lah, kita mensolidkan supaya menghadapi tantangan global menghadapi kebutuhan ekonomi nasional ini percepatan harus merapatkan barisan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sempat ditelepon Presiden Prabowo Subianto saat menggelar acara Halal Bi Halal di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV, Jakarta Selatan, Minggu 20 April 2025.

Cak Imin mengaku, Presiden Prabowo turut mengucapkan halal bi halal. Bahkan, Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut mengatakan, Prabowo sempat menitipkan pesan pada para Kabinet Merah Putih merapatkan barisan.

"Tadi Pak Presiden juga menelpon saya menyampaikan selamat halal bi halal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan," kata Cak Imin usai acara.

(Angkasa Yudhistira)