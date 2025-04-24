Ken Arok Muda Kerap Ganggu Keamanan Wilayah Sebelum Jadi Raja Singasari

JAKARTA - Ken Arok sebelum menjadi Raja Tumapel atau Singasari konon sering membuat masalah di suatu daerah yang disinggahinya. Apalagi sosok Ken Arok sejak kecil terbuang dan minim kasih sayang, akibat dibuang ibu kandungnya di sebuah kuburan.

Petualangan kehidupan Ken Arok dimulai sejak bayi saat ia diadopsi oleh Lembong, seorang pencuri yang datang ke kuburan. Sayang ulahnya karena kerap berjudi membuat Lembong kesal dan membuang Ken Arok kecil.

Kemudian ia ditemukan oleh Bango Samparan, seorang penjudi juga karena memiliki keistimewaan. Kesukaan judinya membuatnya kerap diajak oleh Bango Samparan, hingga kerap memenangkan perjudian tersebut. Tapi lagi-lagi Ken Arok kecil memunculkan kenakalannya, kali ini ia mencuri pohon jambu hingga akhirnya diusir dari rumah penguasa desa Pangkur.

Dikisahkan dari buku "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" dari Sejarawan Prof. Slamet Muljana, setiap wilayah uang didatangi dan ditinggali oleh Ken Arok semasa kecil hingga remaja selalu tak ada yang aman. Ia sempat ketahuan merampok dan menyetubuhi gadis penyadap di Desa Kapudungan.

Pokoknya, Ken Arok menjadi perusuh yang mengganggu keamanan wilayah Tumapel dan menjadi buruan akuwu; lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tiap tempat yang didatanginya menjadi tidak aman, namun ia selalu dapat lolos dari bahaya berkat perlindungan Bhatara Brahma.