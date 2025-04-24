Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ken Arok Muda Kerap Ganggu Keamanan Wilayah Sebelum Jadi Raja Singasari 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |05:45 WIB
Ken Arok Muda Kerap Ganggu Keamanan Wilayah Sebelum Jadi Raja Singasari 
Ken Arok (foto: wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Ken Arok sebelum menjadi Raja Tumapel atau Singasari konon sering membuat masalah di suatu daerah yang disinggahinya. Apalagi sosok Ken Arok sejak kecil terbuang dan minim kasih sayang, akibat dibuang ibu kandungnya di sebuah kuburan. 

Petualangan kehidupan Ken Arok dimulai sejak bayi saat ia diadopsi oleh Lembong, seorang pencuri yang datang ke kuburan. Sayang ulahnya karena kerap berjudi membuat Lembong kesal dan membuang Ken Arok kecil.

Kemudian ia ditemukan oleh Bango Samparan, seorang penjudi juga karena memiliki keistimewaan. Kesukaan judinya membuatnya kerap diajak oleh Bango Samparan, hingga kerap memenangkan perjudian tersebut. Tapi lagi-lagi Ken Arok kecil memunculkan kenakalannya, kali ini ia mencuri pohon jambu hingga akhirnya diusir dari rumah penguasa desa Pangkur.

Dikisahkan dari buku "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" dari Sejarawan Prof. Slamet Muljana, setiap wilayah uang didatangi dan ditinggali oleh Ken Arok semasa kecil hingga remaja selalu tak ada yang aman. Ia sempat ketahuan merampok dan menyetubuhi gadis penyadap di Desa Kapudungan.

Pokoknya, Ken Arok menjadi perusuh yang mengganggu keamanan wilayah Tumapel dan menjadi buruan akuwu; lari dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tiap tempat yang didatanginya menjadi tidak aman, namun ia selalu dapat lolos dari bahaya berkat perlindungan Bhatara Brahma.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161026//ken_arok-5Ng3_large.jpg
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157848//illustrasi_ken_arok-G2nD_large.jpg
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157577//sejarah-6IcW_large.jpg
Kisah Raja Kediri Bak Firaus Minta Pemuka Agama dan Rakyatnya Menyembahnya Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155610//ken_arok-zIZW_large.jpg
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150155//perang_kerajaan-OkHN_large.jpg
Momen Kekaisaran Cina Kirim Utusan ke Pulau Jawa yang Berujung Pemotongan Telinga
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement