INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Prabowo Akan Gelar Pertemuan Bilateral dengan PM Republik Fiji di Istana

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |06:18 WIB
PM Republik Fiji Sitiveni Rabuka tiba di Bandara Soetta (foto: dok ist)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Sekitar pukul 10.00 WIB, PM Rabuka akan disambut oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, dengan upacara kunjungan resmi. Kedua pemimpin juga akan melakukan pertemuan tête-à-tête dan pertemuan bilateral dengan delegasi kedua negara," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana dalam keterangan tertulisnya.

Yusuf mengatakan, kunjungan resmi akan ditutup dengan jamuan santap siang resmi yang digelar Presiden Prabowo untuk menghormati PM Rabuka.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, pertemuan kedua pemimpin negara tersebut akan membahas penguatan hubungan bilateral serta kerja sama Indonesia-Fiji. 

"Kunjungan ini juga diharapkan menjadi momentum strategis dalam meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Fiji, sekaligus memperkuat peran kedua negara dalam menghadapi tantangan global bersama," pungkasnya.

 

