Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan MBG, Ketua DPR: Perlu Dilakukan Evaluasi

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti kasus keracunan siswa di Cianjur, Jawa Barat, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi mendalam.

Evakuasi dilakukan untuk memperbaiki standar mutu, keamanan pangan, dan kehigienisan dalam proses penyajian menu MBG, program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

“Perlu dilakukan evaluasi mana-mana saja yang masih kurang. Program yang baik, maka pelaksanaannya pun juga harus baik,” kata Puan dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (24/3/2025).

Kendati demikian, Puan memaklumi adanya kekurangan dari pelaksanaan MBG. Apalagi, kata dia, program tersebut masih terbilang baru.

“Kita memahami program ini masih baru sehingga masih banyak yang harus disempurnakan dan dievaluasi ke depan,” tutur Puan.

Puan pun meyakini Pemerintah akan terus berbenah dan mengupayakan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

“Jadi mari kita beri kesempatan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan program ini, karena MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik, khususnya bagi anak-anak kita,” ungkapnya.