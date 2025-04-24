Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cegah Kasus Keracunan, Badan Gizi Nasional Tambah SOP dalam Pelaksanaan MBG

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |07:31 WIB
Cegah Kasus Keracunan, Badan Gizi Nasional Tambah SOP dalam Pelaksanaan MBG
Program Makan Bergizi Gratis (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah satu standar operasional prosedur (SOP), dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) usai adanya insiden keracunan massal yang menimpa siswa-siswi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menerangkan, SOP yang akan diterapkan yakni sisa dari makanan tersebut akan dibersihkan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

“Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,” kata Dadan dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Selain itu, Dadan juga menerangkan pihaknyga juga akan memberikan pelatihan tambahan dalam rangka penguatan SDM di lapangan.

“Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan,” jelas dia.

Sebagai informasi, puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

 

