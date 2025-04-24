Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketika Banjir Bandang Sapu Pembangunan Istana Megah Kerajaan Mataram 

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |07:55 WIB
Ketika Banjir Bandang Sapu Pembangunan Istana Megah Kerajaan Mataram 
JAKARTA - Bencana besar membuat pembangunan istana baru Mataram di bawah kekuasaan Sultan Amangkurat I, tak berjalan mulus. Selain kekurangan pekerja bangunan, faktor alam memang cukup berpengaruh pada proses pembangunan istana megah ini.

Bahkan untuk membuat proyek istana megah dengan kompleksnya Sultan Amangkurat I mendatangkan orang dari Karawang dan mengerahkan seluruh rakyatnya. Tercatat ada 300 ribu pekerja dilibatkan dalam proses pembangunan istana megah itu.

Pada tahun 1661 raja begitu disibukkan sekali dengan ingin menjadikan tempat kediamannya sebuah pulau. Ia bahkan meminta para penguasa pantai tidak boleh meninggalkan tempat, karena mereka harus turut mengawasi pekerjaan yang sedang dilakukan di sana, sebagaimana dikutip dari "Disintegrasi Mataram : Dibawah Mangkurat I" dari H.J. De Graaf. 

Hal ini pula yang diberitakan dalam Babad Sangkala pada tahun 1683 J atau mulai 6 September 1660, yang menyebut para penduduk pesisir dan Mancanegara bekerja membangun lagi sebuah bendungan di Jaha. Para umbul masing-masing mengawasi sebagian pekerjaan tertentu, tetapi banjir yang datang setelah itu menimbulkan kerusakan besar.

 

