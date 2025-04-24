Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pengakuan Internasional bagi Komunitas Kurma Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |09:36 WIB
Pengakuan Internasional bagi Komunitas Kurma Indonesia
Komunitas Kurma Indonesia (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Momen membanggakan bagi Indonesia! Komunitas kurma Indonesia yang diwakili oleh Ade Sudradjat dan Riad Adnani dari Kalimantan Date Palm Association (KDPA), memperoleh pengakuan Internasional atas kontribusi aktif mereka dalam menerjemahkan buku “Mejhoul Variety, The Jewel of Dates” ke dalam Bahasa Indonesia. 

Karya ini mendapatkan pengakuan resmi pada ajang bergengsi Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation yang diselenggarakan di Abu Dhabi. 

Menteri Toleransi dan Koeksistensi Uni Emirat Arab, Yang Mulia Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan menyerahkan 1 eksemplar buku tersebut kepada Kuasa Usaha ad interim KBRI Abu Dhabi yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Sadri menandai peluncuran buku tersebut kepada khalayak, pada 16 April 2025 di Emirates Palace, Abu Dhabi. 

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sadri menyampaikan apresiasi kepada Sheikh Nahyan dan mengundang beliau untuk berkunjung ke Indonesia guna melihat langsung perkembangan budidaya pohon kurma yang semakin pesat di berbagai daerah di Tanah Air. 

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan harapan agar ajang Khalifa International Award for Date Palm and Agricultural Innovation di masa mendatang dapat diselenggarakan di Indonesia sebagai bentuk dukungan kerja sama pertanian antara kedua negara. 

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
