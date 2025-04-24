Hadiri Pemakaman Paus, Empat Utusan Prabowo Akan Berangkat ke Vatikan Hari Ini

JAKARTA - Utusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus akan bertolak ke Vatikan, Roma pada hari ini, Kamis 24 April 2025.

"Informasi terakhir kemungkinan beliau-beliau yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo bisa berangkat hari ini, karena memang diharapkan sebelum hari Sabtu sudah tiba di Roma," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat dikonfirmasi iNews Media Group.

Diketahui, Vatikan telah mengumumkan pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4). Prosesi pemakaman ini akan digelar di alun-alun yang ada di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, dengan para pemimpin dunia dan sejumlah besar umat Katolik diperkirakan akan hadir.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan Presiden Prabowo telah memutuskan untuk mengirim empat utusan yang mewakili Indonesia di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Tommy Djiwandono, mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh bapak Prabowo mewakili negara Indonesia adalah Presiden ke-7 bapak Presiden Joko Widodo, kemudian yang kedua Wamenkeu bapak Tommy Djiwandono, kemudian ketiga bapak Jonan (Ignasius Jonan), kemudian keempat bapak Natalius Pigai," ujarnya.