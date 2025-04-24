Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Hasto Hadirkan Tiga Saksi, Ada Mantan Anggota Bawaslu

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |10:12 WIB
Sidang Hasto Hadirkan Tiga Saksi, Ada Mantan Anggota Bawaslu
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di ruang sidang (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, dan perintangan penyidikannya dengan terdakwa Hasto Kristiyanto kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi. 

Adapun, tiga saksi yang dimaksud adalah, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina; advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah; dan kader PDIP, Saeful Bahri.

"Hari ini saksi yang dihadirkan tim jaksa, Agustiani Tio, Donny Tri, dan Saeful Bahri," kata Jaksa KPK, Budhi Sarumpaet melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/4/2025). 

Sementara itu, Hasto sudah memasuki ruang sidang. Pantauan di lokasi, Hasto memasuki ruang sidang sekira pukul 09.49 WIB. 

Sesampai di ruang sidang, Hasto disambut dengan teriakan 'merdeka' oleh simpatisannya yang sudah terlebih dahulu berada di ruang sidang. Setelahnya, Hasto terlihat menyalami sejumlah simpatisan yang berada di ruang sidang. 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178922//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tgUe_large.jpg
KPK Sita Rp4,6 Miliar Hasil Kebun Sawit Terkait TPPU Nurhadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178629//nusron-ipMe_large.jpg
Datang ke KPK, Nusron Wahid Bahas Celah Korupsi di ATR/BPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178578//kpk-6F0g_large.jpg
KPK Tetapkan 1 ASN Jadi Tersangka Kasus Pengolahan Karet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178528//pemerintah-fYrZ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Gubernur Cantik Sherly Tjoanda Sambangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178378//kpk_periksa_biro_perjalanan_terkait_dugaan_korupsi_kuota_haji-egrP_large.jpg
Usai Jatim, KPK Periksa Biro Perjalanan di Yogyakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement