Ribuan Prajurit Satgas Perdamaian di Lebanon Telah Kembali ke Tanah Air

JAKARTA - Ribuan Satgas Kontingen Garuda TNI UNIFIL tahun anggaran (TA) 2024 yang bertugas di Lebanon telah kembali ke Indonesia. Adapun mereka berkumpul di Lapangan Prima Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti acara penyambutan.

Dalam amanat Panglima TNI Jendral TNI Agus Subiyanto, yang dibacakan oleh Kepala Staf Umum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon selaku inspektur upacara, dia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada prajurit yang telah selesai melaksanakan tugas kenegaraan. Serta dedikasi dan loyalitas selama penugasan.



"Tidak ada kebanggaan yang lebih besar bagi seorang Panglima selain menerima kembali prajuritnya yang pulang dari tugas operasi membawa keberhasilan sebagai pasukan perdamaian dunia di Libanon," kata Richard dalam sambutannya, Kamis (24/4/2025).

Ia menegaskan, bahwa misi perdamaian ini bukalah penugasan biasa. Sebab prajurit menghadapi ancaman nyata selama bertugas, apalagi saat ketegangan antar kedua negera kian memanas.

"Sejak pecahnya konflik antara Hizbullah dan Israel pada Oktober 2023 para prajurit kita menghadapi situasi krisis yang penuh risiko terutama pada puncak ketegangan antara September hingga November 2024," ujarnya.