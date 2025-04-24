Antisipasi Ancaman di Laut, Bakamla RI Gelar Latihan Tempur di Perairan Batam

BATAM - Bakamla RI melalui Direktorat Latihan menggelar Latihan Kesiapan Tugas Tingkat I dan II Tahun 2025 bagi KN. Bintang Laut-401. Hal ini dalam rangka meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme personel

Latihan ini diikuti oleh 23 personel kapal serta 2 personel dari Zona Bakamla Barat, dan berlangsung di atas KN. Bintang Laut-401 yang sedang bersandar di Batam, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah, yang diwakilkan oleh Direktur Latihan Bakamla RI, Laksamana Pertama Bakamla Ermawan Susilo.

Dalam sambutannya Ermawan menegaskan pentingnya latihan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawak Kapal Negara Bakamla RI.

“Latihan ini merupakan bentuk implementasi dari buku induk tugas KN Bakamla RI. Melalui latihan ini, ujar Laksma Ermawan Susilo.

“Diharapkan terbentuk kesatuan yang terpadu di atas kapal, dengan pemahaman pola sikap dan pola tindak yang seragam, sehingga setiap bagian dapat bersinergi dalam sistem operasi kapal,”sambungnya.