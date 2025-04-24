Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Serahkan Setumpuk Dokumen Kasus Direktur Jak TV ke Dewan Pers

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:31 WIB
Kejagung Serahkan Setumpuk Dokumen Kasus Direktur Jak TV ke Dewan Pers
Kejagung serahkan setumpuk dokumen kasus Direktur Jak TV ke Dewan Pers (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan langsung setumpuk dokumen terkait kasus hukum yang menyeret Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar (TB). Diketahui, Tian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi minyak goreng, timah dan impor gula yang tengah diusut Kejagung.

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar kepada Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025).

"Hari ini tentu Puspenkum meneruskan berbagai dokumen yang diminta oleh Dewan Pers, dan pada hari ini Puspenkum setelah menerima dari penyidik, kami teruskan ke Dewan Pers," kata Harli.

"Ada beberapa bundel. Mungkin ada 10 bundel," ujarnya melanjutkan saat ditanya berapa banyak jumlah dokumen yang diserahkan kepada Dewan Pers.

Kendati demikian, Harli tak mau berbicara banyak ihwal dokumen yang diserahkan itu berupa apa saja isinya. Ia menyerahkan kepada Dewan Pers untuk terlebih dahulu mengkaji dan melakukan pendalaman atas dokumen yang diserahkan dari penyidik Kejagung.

"Biarkan dulu nanti Dewan Pers yang bekerja dan tentu nanti kan Dewan Pers yang akan menilai dulu," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175900/kejagung-mUHf_large.jpg
Kajari Jakbar Dicopot, Kejagung: Lalai, Belum Ada Unsur Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3172029/kejagung-OxXY_large.jpg
Kursi Wakil Jaksa Agung Kosong, Bakal Diisi Jampidsus Febrie Adriansyah?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement