HOME NEWS NASIONAL

Perkuat Ukhuwah Bangsa, Kapolri Hadiri Silaturahmi Ormas-Halal Bihalal MUI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:36 WIB
Perkuat Ukhuwah Bangsa, Kapolri Hadiri Silaturahmi Ormas-Halal Bihalal MUI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadiri silaturahmi Ormas-Halal Bihalal MUI (Foto: Dok/Puteranegara Batubara)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan silaturahmi nasional ormas-ormas Islam dan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Acara diselenggarakan di Gedung Serbaguna 1 Asrama Haji Jakarta Timur (Jaktim), Kamis (24/4/2025).

Sigit mengungkapkan, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Polri memperkuat serta berperan aktif dalam merawat nilai persaudaraan atau ukhuwah Bangsa Indonesia di seluruh lapisan masyarakat. 

"Sebagaimana komitmen Polri sejak awal, bahwa kami akan terus merawat bingkai persatuan, kesatuan dan Ukhuwah Bangsa Indonesia," kata Sigit. 

Tema kegiatan ini sendiri 'Meneguhkan Peran Ulama dan Umara untuk Penguatan Ukhuwah dan Akhlak Bangsa'. 

Menurut Sigit, sinergisitas dan soliditas Umara dan Ulama merupakan kunci utama untuk membawa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik ke depannya.

"Terjalinnya sinergisitas ulama dan umara serta elemen masyarakat lainnya merupakan hal penting. Tentunya ini merupakan kunci guna menghadapi segala macam bentuk tantangan zaman," ujar Sigit.

Dalam kegiatan tersebut dilaksanakan pula pembacaan dan penandatanganan Piagam Ukhuwah oleh ketua umum 10 ormas Islam pendiri MUI.

(Arief Setyadi )

      
