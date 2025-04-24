Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heboh TNI Masuk Kampus, Kapuspen: Jangan Sampai Jemput Anak Dibilang Mata-mata!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:40 WIB
Heboh TNI Masuk Kampus, Kapuspen: Jangan Sampai Jemput Anak Dibilang Mata-mata!
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menyebut narasi-narasi miring kehadiran prajurit TNI di kampus harus diluruskan. Dia menegaskan bahwa pihaknya tak mempunyai sedikit masalah apapun dengan mahasiswa.

Dia berharap, jangan sampai narasi miring ini terus berkembang, di mana kehadiran prajurit di kampus dianggap sebagai mata-mata. Padahal prajurit ke kampus bisa saja hanya sekedar menjemput anaknya yang kuliah di universitas tersebut.

"Menurut saya narasi miring tadi harus diluruskan bersama bahwa cuma ngobrol dibilang memata-matai, besok-besok kita makan di kampus UI saja dibilang mata-matai, kayak saya jemput anak kuliah dibilang memata-matai, ya jangan lah," kata Kristomei kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Terkait fenomena TNI masuk kampus, dia menegaskan bahwa prajurit tak memiliki masalah sedikitpun dengan mahasiswa. Dia menyebut jika ada kehadiran prajurit di kampus merupakan kegiatan kerjasama dengan universitas.

"Artinya kan TNI di kampus kan masalahnya hanya dibesar-besarkan saja. Sebenarnya tidak ada permasalahan antara TNI dengan teman-teman mahasiswa di kampus. Tidak ada," ucapnya.

"Dari dulu kerja sama itu selalu ada. Dan berlangsung sudah lama. Contoh, misalnya prajurit TNI dilatih di IPB dalam rangka bekal untuk kompi pertanian. Kemudian kami TNI juga menggandeng temen-teman dari universitas untuk pengembangan radar, drone, pengembangan senjata," sambungnya.

Dia menegaskan, TNI menerapkan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Menurutnya pembenturan TNI dengan mahasiswa, merupakan upaya melemahkan sistem pertahanan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178656//menkum_supratman_andi_agtas-7pIR_large.jpg
RUU Keamanan Siber Rampung, Pemerintah Pastikan TNI Tak Dilibatkan sebagai Penyidik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176265//tni_ad_kirim_personel_ke_pelatihan_internasional_di_singapura-dJFO_large.jpg
Perkuat SDM Manajemen Gizi, TNI AD Kirim Personel ke Pelatihan Internasional di Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175837//dispenad-OM2L_large.jpg
Kadispenad Ingatkan Prajurit Penerangan: Jangan Jadi Katak dalam Tempurung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175681//kapuspen_tni_mayjen_mar_freddy_ardianzah-3ImR_large.jpg
Kapuspen TNI Ungkap Praka Zaenal Tabrakan di Udara saat Proses Pembukaan Parasut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087//seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement