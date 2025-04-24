Sidang Hasto Rusuh, Diduga Penyusup Nyaris Diamuk Massa

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kembali diwarnai keributan. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Pantauan di lokasi, kericuhan terjadi bermula pada pukul 12.24 WIB saat sidang diskors. Mulanya, ketika masa pro Hasto Kristiyanto meminta pengunjung sidang yang diduga penyusup untuk keluar dari gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terlihat dua orang dengan baju hitam dan putih diamankan untuk digiring keluar dari gedung. Kemudian, terlihat sejumlah massa mengamuk mendatangi dua orang tersebut. Sementara polisi dan petugas pengamanan dalam (pamdal) mencoba mengamankan dua orang itu dari amukan massa.

"Jangan ada yang mukul," teriak petugas yang mengamankan.

Setelah berhasil mengeluarkan dua pria yang diduga penyusup itu, keributan berlanjut antara Polisi dan satgas Cakra Buana. Hal itu bermula salah satu anggota Satgas Cakra Buana yang ditarik polisi. Tak terima rekannya ditarik polisi, anggota Satgas Cakra Buana lainnya pun mencoba mengamankan temannya itu.

Aksi saling dorong pun sempat terjadi. Hal itu meredam setelah polisi melepaskan anggota Satgas Cakra Buana yang dimaksud.