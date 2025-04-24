Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Hasto Rusuh, Diduga Penyusup Nyaris Diamuk Massa

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |14:53 WIB
Sidang Hasto Rusuh, Diduga Penyusup Nyaris Diamuk Massa
Sidang Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta diwarnai keributan (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus dugaan suap pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kembali diwarnai keributan. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Pantauan di lokasi, kericuhan terjadi bermula pada pukul 12.24 WIB saat sidang diskors. Mulanya, ketika masa pro Hasto Kristiyanto meminta pengunjung sidang yang diduga penyusup untuk keluar dari gedung Pengadilan Tipikor Jakarta.

Terlihat dua orang dengan baju hitam dan putih diamankan untuk digiring keluar dari gedung. Kemudian, terlihat sejumlah massa mengamuk mendatangi dua orang tersebut. Sementara polisi dan petugas pengamanan dalam (pamdal) mencoba mengamankan dua orang itu dari amukan massa.

"Jangan ada yang mukul," teriak petugas yang mengamankan. 

Setelah berhasil mengeluarkan dua pria yang diduga penyusup itu, keributan berlanjut antara Polisi dan satgas Cakra Buana. Hal itu bermula salah satu anggota Satgas Cakra Buana yang ditarik polisi. Tak terima rekannya ditarik polisi, anggota Satgas Cakra Buana lainnya pun mencoba mengamankan temannya itu. 

Aksi saling dorong pun sempat terjadi. Hal itu meredam setelah polisi melepaskan anggota Satgas Cakra Buana yang dimaksud. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement