Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PM Fiji, Prabowo Singgung Tantangan Iklim dan Kenaikan Permukaan Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |15:30 WIB
Bertemu PM Fiji, Prabowo Singgung Tantangan Iklim dan Kenaikan Permukaan Laut
Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Rabuka (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyinggung tantangan iklim hingga kenaikan permukaan laut saat bertemu Perdana Menteri (PM) Republik Fiji, Sitiveni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Mengawali pertemuannya, Prabowo menegaskan bahwa hubungan antara Fiji dan Indonesia sangat kuat. Apalagi, hubungan diplomatik kedua negara telah berjalan sejak 1974 atau 50-an tahun lalu.  

“Seperti yang saya sampaikan kepada Anda, sebagai sesama negara Pasifik, kita memiliki kepentingan bersama, kita menghadapi tantangan yang sama di banyak bidang. Kita sama-sama negara Kepulauan, kita menghadapi tantangan iklim yang sama, kenaikan permukaan laut juga akan berdampak pada Indonesia,” kata Prabowo saat bertemu PM Rabuka.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengatakan bahwa dalam lingkup internasional, Indonesia dan Fiji memiliki posisi yang sama. “Kita percaya pada kedaulatan setiap negara, kita berkomitmen pada perdamaian, kerja sama, dan kolaborasi. Indonesia memiliki tradisi panjang dalam prinsip non-blok. Kami tidak ingin terlibat dalam rivalitas geopolitik,” katanya.

“Kami percaya pada perdamaian, kami percaya pada kolaborasi dan kerja sama, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan komersial. Kami percaya bahwa dunia semakin kecil. Apa yang terjadi di satu bagian dunia akan mempengaruhi seluruh dunia, dan karena itu kita harus bekerja sama untuk mencapai hubungan yang harmonis antar negara kita,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497/prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466/prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464/prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179432/ktt-Pz8b_large.jpg
Prabowo Ungkap Pentingnya Kemitraan Strategis ASEAN–AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407/ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179404/prabowo_subianto-wmf5_large.jpg
Prabowo Disambut saat Hadiri KTT Ke-47 ASEAN di Malaysia, Diaspora: Ngefans karena Gemoy
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement