HOME NEWS NASIONAL

KH Ma'ruf Amin: MUI Beri Nasihat ke Pemerintah Berarti Cinta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |15:56 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI KH Ma'ruf Amin mengingatkan bahwa tugas ulama itu memberikan tausiah atau nasihat. Menurutnya, nasihat itu diberikan para ulama pada pihak yang dicintai.

Hal itu diungkapkan Ma'ruf dalam acara Halal Bihalal MUI 2025 di Gedung Serbaguna 1, Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

"Pekerjaan ulama itu memberi tausiah. Tausiah itu berarti pemberian nasihat kepada pihak yang dicintai. Jadi ketika ulama itu memberi nasihat, memberi tausiah, maka tausiah itu kepada pihak yang dicintai," ujar Ma'ruf.

Kendati demikian, Ma'ruf mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bisa menunjukan bukti cinta pada Pemerintah melalui nasihat yang diberikan. Ia mengatakan, nasihat para ulama itu ditujukan agar pemerintah bisa berjalan sesuai koridor dengan kesepakatan Tuhan.

"Nah, ketika kepada pemerintah, itu berarti Majelis Ulama mencintai pemerintah untuk memberikan nasihat yang baik supaya berjalan di atas jalan yang sesuai dengan kesepakatan dengan tuhan, maupun kesepakatan dengan sesama bangsa Indonesia," tuturnya.

Topik Artikel :
Maruf Amin Prabowo Subianto MUI
Telusuri berita news lainnya
