JAGAT politik Nasional diramaikan oleh isu "Matahari Kembar". Isu ini muncul setelah sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman mantan presiden Joko Widodo (jokowi) di Solo. Momen ini memicu berbagai spekulasi politik, mulai dari potensi tarik-menarik kekuasaan hingga munculnya dualisme kepemimpinan di tubuh pemerintahan menjelang transisi kekuasaan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalam episode terbaru INTERUPSI malam ini bersama Ariyo Ardi, Andy Rahmad Wijaya, Feri Amsari dan para narasumber kredibel lainnya akan membahas secara mendalam tentang isu “Matahari Kembar” yang kian ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas.

Presiden Prabowo Subianto pun akhirnya angkat bicara. Dalam pernyataan terbarunya, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran menterinya untuk merapatkan barisan. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kesatuan dan soliditas pemerintahan, terutama di masa transisi yang sangat krusial seperti sekarang. Prabowo menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi perpecahan atau agenda politik tersembunyi yang dapat mengganggu proses pemerintahan ke depan. Lantas bagaimana tanggapan para pakar tentang persoalan ini?

Andy Rahmad Wijaya-Wasekjen Gerindra, Freddy Alex Damanik-Waketum Projo, Feri Amsari-Pakar Hukum Tata Negara, Ubedilah Badrun-Analis Sosial Politik UNJ



