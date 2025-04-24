Heboh Kasus Siswa Keracunan MBG di Cianjur, Partai Perindo: Evaluasi dan Perkuat Pengawasan Kualitas

JAKARTA - Kasus dugaan keracunan masal pada siswa siswi MAN 1 & SMP PGRI 1 Cianjur mendapat sorotan banyak pihak. Sampai saat ini sudah ada 81 siswa dilaporkan mengalami keracunan hingga ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh Pemerintah Daerah Cianjur.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Koordinasi & Sinergi Legislator Gardian Muhammad, mengatakan, kejadian memprihatinkan ini perlu mendapat evaluasi besar terhadap penyedia makanan yang ditunjuk dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

“Meskipun hingga sampai kini penyebab masih dalam proses penyelidikan, namun agar ke depannya tidak ada kejadian terulang, perlu ada quality control yang baik, akurat dan berkualitas karena ini menyangkut dengan partisipasi banyak siswa,” ujarnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Menurutnya, titik evaluasi terkait pengawasan khususnya dalam proses quality control ditekankan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Jangan sampai program Makan Bergizi Gratis yang memiliki tujuan baik tapi implementasinya menjadi buruk karena justru proses pengawasan yang lemah,” ujarnya.

Dia juga menyoroti peran dari Ahli Gizi dan Pengawas dari SPPG penyedia makanan yang didistribusikan. Saat ini pemerintah daerah Cianjur menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai penyelidikan tuntas.

“Pada setiap SPPG sebetulnya sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional atau BGN, harus ada posisi khusus untuk pengawasan kualitas makanan dan tentu harus terdapat posisi Ahli Gizi,”ucapnya.

Dia berharap dan turut mendoakan semoga para siswa yang mengalami keracunan dapat segera pulih dan kembali melaksanakan aktivitas belajar seperti biasa.

"Kejadian ini tentu harus menjadi evaluasi bersama,” tutup Gardian Muhammad