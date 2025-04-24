Wiranto Bilang Prabowo Pelajari Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto merespons tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang ramai menjadi perbincangan di masyarakat, di antaranya desakan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka hingga reshuffle Kabinet Merah Putih.

Respons Presiden Prabowo tersebut disampaikan melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Wiranto mengungkapkan dirinya telah mendapat izin langsung dari Presiden Prabowo untuk menyampaikan sikap resmi atas delapan poin usulan yang diajukan Forum Purnawirawan.

“Sore ini saya baru saja menghadap Presiden, banyak hal yang dibicarakan. Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, ya sehubungan dengan surat usulan atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI yang isinya delapan poin, ya delapan butir itu,” ujar Wiranto kepada awak media.

Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati dan memahami usulan yang disampaikan secara terbuka oleh para purnawirawan. Dia menyebut Presiden Prabowo bahkan memiliki kedekatan emosional dengan para purnawirawan, mengingat latar belakang dan nilai-nilai perjuangan yang sama.

“Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para Purnawirawan satu almamater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sapta marga ya dan sebuah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto.

Namun demikian, Wiranto mengatakan bahwa Presiden tidak bisa serta-merta memberikan jawaban atas usulan tersebut karena berbagai pertimbangan. “Namun tentunya Presiden sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Panglima Tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu, spontan menjawab tidak bisa,” jelasnya.

Wiranto juga menegaskan bahwa Presiden tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan satu sumber masukan. Dia mengatakan Presiden Prabowo akan selalu mempertimbangkan banyak hal dan berbagai pandangan sebelum mengambil kebijakan.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan awak media soal desakan agar Wapres Gibran mundur melalui MPR, Wiranto tidak membantah bahwa isu tersebut memang termasuk dalam delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan.

“Kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya,” ujar Wiranto.