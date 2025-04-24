Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |19:57 WIB
Diutus Prabowo, Jokowi Berangkat ke Vatikan Hadiri Pemakaman Paus Fransiskus
Presiden ke-7 RI Joko Widodo berangkat ke Vatikan hadiri pemakaman Paus Fransiskus (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan perjalanan ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Jokowi diketahui diutus oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diketahui dari unggahan salah satu pasukan pengamanan presiden (Paspampres), Kapten Infanteri Windra Sanur melalui unggahannya di Instagram @windrasanur.

Dalam foto yang diunggah, terlihat Jokowi sudah berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tampak Jokowi berswafoto dengan sejumlah anggota Paspampres lainnya yang ikut serta dalam perjalanan ke Vatikan.

“Bismillah, OTW,” tulis Windra Sanur di akun Instagramnya dilihat Kamis (24/4/2025).

Kemudian, dalam foto dan video yang diterima, Jokowi yang menggunakan setelan jas turut meladeni permintaan foto bersama dari sejumlah penumpang.

Diutus Prabowo

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk mengirim sejumlah utusan yang mewakili Indonesia untuk hadir dalam prosesi pemakaman pemimpin umat Katolik, Paus Fransiskus di Vatikan, Roma pada Sabtu mendatang.

“Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk menghadiri pemakaman di Vatikan,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Rabu 23 April 2025.

 

Halaman:
1 2
      
