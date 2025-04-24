Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketua Umum AMSI: Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan Media Digital

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:21 WIB
Ketua Umum AMSI: Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan Media Digital
Ketua Umum AMSI: Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan Media Digital (Foto : Okezone/Danandaya)
JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan media di era digital. 

Menurut dia, ekosistem pers kini tengah mengalami transformasi besar, dan untuk menjawabnya dibutuhkan sinergi yang kuat antara perusahaan media, regulator, platform digital, hingga penyedia teknologi artificial intelligence (AI).

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan sangat penting. Ini bukan hanya tugas Dewan Pers, tapi juga seluruh asosiasi media, termasuk AMSI,” ujarnya seusai Diskusi Bulanan ke-3 AMSI, halalbihalal serta syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-8 AMSI di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta, Kamis (24/2/2025). 

Adapun, diskusi Bulanan, halal bi halal dan syukuran HUT ke-8 AMSI dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Direktur Utama iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama iNews Media Group Syafril Nasution serta para pemimpin redaksi (pemred).  

Wahyu juga menyoroti perlunya Dewan Pers memiliki lembaga riset sendiri agar kebijakan dan regulasi yang dihasilkan benar-benar berbasis data dan analisis yang akurat. 

Dia berharap Dewan Pers yang baru dapat mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights) secara konkret demi masa depan jurnalisme yang lebih sehat dan berkualitas.

“Kolaborasi adalah kunci. Semua yang bergerak di bidang informasi dan jurnalisme harus terlibat, termasuk perusahaan platform digital dan penyedia AI,” tegasnya. 

(Angkasa Yudhistira)

      
Topik Artikel :
Media Digital Media AMSI
