Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buntut Siswa Keracunan Massal MBG di Cianjur, BGN Gembleng Seluruh Pegawai 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:34 WIB
Buntut Siswa Keracunan Massal MBG di Cianjur, BGN Gembleng Seluruh Pegawai 
Ilustrasi makan bergizi gratis (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana akan memberi pelatihan ulang bagi pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal ini dipicu puluhan siswa diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pelatihan itu diperuntukan agar kualitas pelaksanaan MBG bisa ditingkatkan. Adapun pelatihan itu akan digelar pada akhir pekan.

"Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang hari Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," terang Dadan saat ditemui di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya senantiasa mengevaluasi program MBG. Bahkan, evaluasi dilakukan setiap hari di waktu sore hari.

"Kami selalu evaluasi tiap hari. Tidak perlu dievaluasi mendesak, tapi kami pun evaluasi setiap hari. Setiap jam 4, kami melakukan evaluasi," terang Dadan.

"Jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa yang jalan itu kan 1.079, sudah melayani lebih dari 3 juta," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179208/janja-rzKa_large.jpg
Ibu Negara Brasil Puji Kecepatan dan Skala Program MBG Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3178966/sppg_polro-NWH7_large.jpg
Kasatgas Ungkap Rahasia di Balik MBG Higienis yang Dikelola SPPG Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178571/makan_bergizi_gratis-fxS1_large.jpg
Survei Median: Kepuasan Responden terhadap MBG Capai 63,9%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177411/prabowo_subianto-fqFR_large.jpg
Prabowo Ultah Ke-74, BGN Sajikan Menu Favoritnya Nasgor Telur Ceplok di MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176939/prabowo-eYsx_large.jpg
Prabowo Instruksikan Dapur MBG Siapkan Dua Jenis Lauk Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176369/keracunan-Ix9E_large.jpg
JPPI Catat 11.566 Anak Jadi Korban Keracunan MBG sejak Awal Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement