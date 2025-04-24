Buntut Siswa Keracunan Massal MBG di Cianjur, BGN Gembleng Seluruh Pegawai

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana akan memberi pelatihan ulang bagi pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Hal ini dipicu puluhan siswa diduga keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pelatihan itu diperuntukan agar kualitas pelaksanaan MBG bisa ditingkatkan. Adapun pelatihan itu akan digelar pada akhir pekan.

"Untuk seluruh pegawai itu, kita training ulang hari Sabtu-Minggu agar meningkatkan kualitas layanannya," terang Dadan saat ditemui di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Lebih lanjut, Dadan mengatakan, pihaknya senantiasa mengevaluasi program MBG. Bahkan, evaluasi dilakukan setiap hari di waktu sore hari.

"Kami selalu evaluasi tiap hari. Tidak perlu dievaluasi mendesak, tapi kami pun evaluasi setiap hari. Setiap jam 4, kami melakukan evaluasi," terang Dadan.

"Jadi apapun yang terjadi, kami evaluasi tiap hari. Perbaikan-perbaikan kami lakukan dan mohon diingat juga, bahwa yang jalan itu kan 1.079, sudah melayani lebih dari 3 juta," imbuhnya.