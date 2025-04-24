Tantangan Pers Digital: AI hingga Model Bisnis Baru

JAKARTA - Tantangan dan peluang pers serta industri media di era digital mengemuka dalam Diskusi Bulanan ke-3 Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang digelar di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Dalam diskusi yang bertepatan dengan syukuran HUT ke-8 AMSI ini, Pemimpin Redaksi iNews Network sekaligus pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muhammad Jazuli membahas adaptasi media televisi dalam era digital. Jazuli yang juga anggota Dewan Pers terpilih dari unsur jurnalis menyoroti pentingnya transformasi konten dan distribusi yang lebih inovatif.

Sementara itu, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, salah satu anggota terpilih Dewan Pers periode 2025-2028 dari unsur perusahaan pers, mengupas soal masa depan periklanan digital serta dinamika ekosistem media online yang makin kompleks.

Mantan Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, turut berkontribusi dalam diskusi. Wenseslaus Manggut yang kini aktif di Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi AMSI membahas peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan kualitas pers di tengah disrupsi digital.

Diskusi ini menghasilkan benang merah penting bahwa lanskap ekosistem media sedang berubah drastis. Tantangan baru muncul, mulai dari peran artificial intelligence (AI) dalam produksi berita hingga urgensi redefinisi jurnalisme.

Hasil diskusi ini akan menjadi bahan kajian AMSI untuk merumuskan peta jalan masa depan media digital di Indonesia.