INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

AMSI Syukuran HUT Ke-8: Diskusi Media, Halal bi Halal hingga Potong Tumpeng

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:48 WIB
AMSI Syukuran HUT Ke-8: Diskusi Media, Halal bi Halal hingga Potong Tumpeng (Foto: Okezone)
AMSI Syukuran HUT Ke-8: Diskusi Media, Halal bi Halal hingga Potong Tumpeng (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar syukuran hari ulang tahun (HUT) ke-8 pada Kamis (24/4/2025) ditandai pemotongan tumpeng di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta. Acara tersebut digelar seusai pelaksanaan diskusi bulanan ke-3 dan halalbihalal yang mempererat silaturahmi para praktisi pers dan media digital.

Acara dibuka dengan sambutan Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, dilanjutkan oleh Wakil Direktur Utama iNews Media Group Syafril Nasution sebagai tuan rumah, serta Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Hadir pula Direktur Utama iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo dan sejumlah pemimpin redaksi media nasional.

Salah satu momen istimewa dalam syukuran ini adalah ketika Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika memberikan potongan tumpeng secara simbolis Angela Tanoesoedibjo sebagai salah satu tamu undangan disaksikan Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Pemotongan tumpeng ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan AMSI yang sudah memasuki tahun ke-8. AMSI dideklarasikan pada 18 April 2017 oleh 26 pemimpin redaksi dan perusahaan media siber.

Wahyu menyampaikan terima kasih karena iNews Media Group berkenan menjadi tuan rumah Diskusi Bulanan ke-3 AMSI. Menurut dia, hasil diskusi terkait tantangan dan peluang pers di era media digital termasuk berbagai tanggapan dari hadirin akan menjadi bahan kajian AMSI untuk dirumuskan sebagai peta jalan ke depan. 

Mei mendatang, lanjut Wahyu, jajaran pengurus Dewan Pers akan berganti. Sembilan anggota baru termasuk dua pembicara Diskusi Bulanan ke-3 AMSI yang akan bekerja harus dibekali sudut pandang baru antara lain dari aspirasi para konstituen Dewan Pers. 

Dia berharap Dewan Pers yang baru mampu mengawal dengan baik implementasi Peraturan Presiden (Perpres) No 32/2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights). ”Agar bermanfaat konkret bagi bisnis media dan konten jurnalistik yang lebih berkualitas,” katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
