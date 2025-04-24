Wamen Ferry: Kopdes Komitmen Prabowo Jadikan Koperasi Soko Guru Perekonomian Nasional

JAKARTA –Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak dirancang untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Program ini disebutnya murni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan bukan untuk dukungan politik.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Kamis (24/4/2025).

"Saya rasa relatif ini sangat jauh dari politik, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke ekonomi,” kata Ferry.

Politikus Partai Gerindra ini dengan tegas membantah anggapan spekulasi tentang motif politik muncul seiring rencana pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Dia juga menjelaskan bahwa dana operasional sepenuhnya untuk operasional koperasi, seperti pembangunan kantor, simpan-pinjam, apotek desa, klinik, gudang, hingga transportasi.

"(Dana Rp 5 miliar per koperasi) itu kan untuk kegiatan operasional koperasi desanya. Dan keberadaannya akan dirasakan manfaatnya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita nih, tapi buat masyarakat desa," ujarnya.

Menurut dia, Koperasi Merah Putih merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsunt bagi masyarakat desa, seperti memutus ketergantungan masyarakat desa dari pinjaman online dan rentenir, atau menyediakan obat generik serta layanan kesehatan terjangkau, dan mendukung distribusi pupuk, benih, serta hasil pertanian.

“Kegunaan koperasi desa ini akan menghilangkan praktik rentenir, ketergantungan dari pinjaman online yang sekarang mencekik,” tuturnya.