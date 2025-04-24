Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamen Ferry: Kopdes Komitmen Prabowo Jadikan Koperasi Soko Guru Perekonomian Nasional

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:54 WIB
Wamen Ferry: Kopdes Komitmen Prabowo Jadikan Koperasi Soko Guru Perekonomian Nasional
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Joko Juliantono/Okezone
A
A
A

JAKARTA –Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak dirancang untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029. Program ini disebutnya murni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan bukan untuk dukungan politik.

Demikian diutarakan Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono dalam wawancara di kanal YouTube Hendri Satrio Official, dikutip Kamis (24/4/2025).

"Saya rasa relatif ini sangat jauh dari politik, karena ini sebenarnya lebih cenderung ke ekonomi,” kata Ferry.

Politikus Partai Gerindra ini dengan tegas membantah anggapan spekulasi tentang motif politik muncul seiring rencana pembentukan 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia.

Dia juga menjelaskan bahwa dana operasional sepenuhnya untuk operasional koperasi, seperti pembangunan kantor, simpan-pinjam, apotek desa, klinik, gudang, hingga transportasi.

"(Dana Rp 5 miliar per koperasi) itu kan untuk kegiatan operasional koperasi desanya. Dan keberadaannya akan dirasakan manfaatnya, bukan untuk Pak Prabowo, bukan untuk saya, bukan untuk kita-kita nih, tapi buat masyarakat desa," ujarnya.

Menurut dia, Koperasi Merah Putih merupakan wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.

Program ini dirancang untuk memberikan manfaat langsunt bagi masyarakat desa, seperti memutus ketergantungan masyarakat desa dari pinjaman online dan rentenir, atau menyediakan obat generik serta layanan kesehatan terjangkau, dan mendukung distribusi pupuk, benih, serta hasil pertanian.

“Kegunaan koperasi desa ini akan menghilangkan praktik rentenir, ketergantungan dari pinjaman online yang sekarang mencekik,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179619//bni_agen46_naik_signifikan-4Af1_large.jpeg
Transaksi BNI Agen46 Tumbuh 37,2 Persen, Dorong Ekonomi Kerakyatan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177444//koperasi-UBto_large.jpg
800 Unit Koperasi Desa Merah Putih Resmi Mulai Dibangun Hari Ini di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168936//menkop_ferry-hqJ8_large.jpg
Menkop Ferry Ungkap Target Baru Prabowo untuk Koperasi Desa Merah Putih 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168746//budi_arie-KDq3_large.jpg
Budi Arie Akui Tak Kaget Kena Reshuffle: Biasa Aja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168537//wamenkop-Fzpb_large.jpg
Alasan Prabowo Angkat Ferry Juliantono Gantikan Budi Arie Jadi Menteri Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168520//menkop_ferry-qXEx_large.jpg
Profil Ferry Juliantono Sosok yang Dipilih Prabowo Jadi Menkop 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement