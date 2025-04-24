Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komisi II DPR Sebut Ada Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |21:56 WIB
Komisi II DPR Sebut Ada Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa
Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan ada usulan Solo dijadikan daerah otonom dan pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Usulan itu, meminta Solo dijadikan Daerah Istimewa Surakarta.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Politikus PDIP itu usai rapat dengan Kemendagri, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan, usulan itu didasari lantaran Solo memiliki nilai sejarah "kekhususan" saat melawan penjajah. "Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," tutur Aria.

Meski begitu, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," tutur Aria.

(Arief Setyadi )

      
