INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sikap Prabowo Dinilai Tepat dalam Hadapi Perang Dagang Dunia

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |22:18 WIB
Sikap Prabowo Dinilai Tepat dalam Hadapi Perang Dagang Dunia
Sikap Prabowo Dinilai Tepat dalam Hadapi Perang Dagang Dunia (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
JAKARTA - Semakin memanasnya situasi perang dagang saat ini usai kebijakan Donald Trump menaikkan tarif yang masuk ke negaranya secara sepihak, dunia mengalami ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Kebijakan tarif tersebut juga menghantui pengambil kebijakan di Indonesia. 

Hal tersebut terjadi karena baik Presidn AS Trump maupun Presiden China Xi Jinping saling mengancam negara lainnya, jika hubungan dagang dan negosiasi kita dianggap merugikan Amerika ataupun China.

Dalam merespons situasi ini, Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan, mengatakan sikap Presiden Prabowo Subianto yang independen sudah tepat. 

“Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” kata Syahganda seperti dikutip, Kamis (24/4/2025). 

Hal itu disampaikan Syahganda dalam diskusi bertema “Prabowonomics di Era "Tariff War".

Sementara itu, Mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Tito Sulistio mengingatkan agar Prabowo tetap berhati-hati dengan Amerika. Sebab, industri keuangan kita sangat terkait dengan Amerika. 

“Kita harus waspada pada hubungan politik ke depan dengan Amerika. Kondisi keuangan kita sangat rentan saat ini. Jika Amerika tersinggung, mereka dapat membuat kondisi perekonomian kita memburuk,” ujarnya.

 

Telusuri berita news lainnya
