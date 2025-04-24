Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Mengutuk Keras Penyerangan Rombongan Turis di Kashmir India

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |22:23 WIB
Prabowo Mengutuk Keras Penyerangan Rombongan Turis di Kashmir India
Prabowo: Indonesia Kutuk Keras Penyerangan Rombongan Turis di Kashmir India (Foto: Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia mengutuk keras tindakan penyerangan terhadap rombongan turis di wilayah Kashmir, India, pada Rabu, 23 April 2025. Serangan brutal tersebut dikabarkan menewaskan sedikitnya 26 orang.

"Saya sangat prihatin dengan serangan teroris yang kejam yang menargetkan warga sipil di Pahalgam, India," kata Prabowo melalui akun medsos (X) dikutip pada Kamis (24/4/2025).

Prabowo menegaskan dirinya mengutuk keras segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat di India.

"Indonesia mengutuk keras tindakan keji ini dan mendukung rakyat dan Pemerintah India dalam menolak segala bentuk terorisme," imbuhnya.

Prabowo menyatakan, aksi terorisme yang terjadi di Kashmir, India tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. Ia mewakili Indonesia mengucapkan turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban.

"Kekejaman seperti itu tidak dapat dibenarkan apa pun motifnya, waktunya, tempatnya, atau pelakunya. Belasungkawa dan simpati saya yang terdalam ditujukan kepada keluarga korban, dan saya berharap semua yang terluka segera pulih," tulis Prabowo.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
