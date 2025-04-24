Sidak Kasus Penahanan Ijazah Dicueki Karyawan, Noel: Saya Wakil Menteri!

JAKARTA - Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Immanuel Ebenezer dibuat geram oleh dua karyawan yang cuek saat dirinya bertanya soal dugaan penahanan ijazah pada 12 mantan karyawan perusahaan tour and travel.

Hal itu terjadi saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sebuah perusahaan di Jalan Teuku Umar, Kota Pekanbaru, Riau, pada Rabu 23 April 2025.

Bukan sambutan atau penjelasan yang ia dapat, justru sikap tak acuh dari karyawan perusahaan tersebut yang didaparinya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Wamen yang akrab disapa Noel tersebut, tampak dicueki oleh seorang karyawan dengan beberapa kali melihat handphone-nya. Karena itu, Noel pun menegaskan bahwa dirinya adalah Wakil Menteri.

"Mas, saya ini wakil menteri," ujar Noel dengan nada tinggi kepada salah satu karyawan yang justru tetap fokus pada layar handpone dan komputernya, seperti dikutip, Kamis (24/4/2025).

Dirinya pun menjelaskan kedatangannya bersama anggota DPRD dan wakil bupati. Namun, tak satu pun pihak penanggung jawab perusahaan hadir untuk memberikan penjelasan.

"Jangan sampai kayak di Surabaya lagi nih," kata Noel.