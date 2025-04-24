Hanif Dhakiri: PKB Konsen Lindungi Masyarakat Terpinggirkan

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi bertajuk "Universal Basic Income (UBI) Pendapatan Dasar Universal dan Masa Depan Perlindungan Sosial di Indonesia" di Kantor DPP PKB, Jakarta. Diskusi ini menghadirkan pendiri Basic Income Earth Network (BIEN) Dr Sarath Davala.

Wakil ketua Umum PKB, M. Hanif Dhakiri, menyampaikan bahwa kehadiran Dr Sarath Davala untuk memberikan pencerahan dan pemahaman terkait perlindungan sosial.

"Terima kasih semua yang hadir. Tentu saja yang kita semua hormati Dr. Sarath Davala. Welcome to Indonesia Dr. Sarath Davala!" ujar Hanif, Kamis (24/4/2025).

"Dr Sarath Davala ini adalah ketua dari BIEN. Ini jaringan global yang mempromosikan isu mengenai pendapatan universal untuk warga negara," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini mengatakan, pengalaman Dr Sarath Davala di sejumlah negara akan disampaikan untuk berbagi pengalaman terkait perlindungan sosial di Indonesia.

“Dr Sarath ini punya pengalaman riil mempraktekkan di Brasil dan India misalnya yang itu untuk komunitas-komunitas kecil. Mungkin bisa coba di komunitas pesantren, lokal-lokalan dulu lah," terangnya.

"Ini isu yang saya kira mungkin dalam waktu dekat masih agak berat, tapi penting untuk diskusi kita paling tidak kita bisa menyerap pengalaman dari berbagai negara bagaimana perlindungan sosial itu bisa diberikan negara dalam arti yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya," ujar Hanif.

Dia berharap Indonesia memiliki kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat. Lebih lanjut ditegaskannya, PKB bisa mengaplikasikan pengalaman Dr Sarath Davala untuk melindungi masyarakat yang terpinggirkan.