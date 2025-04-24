AMSI Formulasikan Regulasi yang Tepat Agar Bisnis Media Lebih Sehat

JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar diskusi dengan menarik benang merah bahwa lanskap ekosistem media berubah drastis. Tantangan baru muncul, mulai dari peran artificial intelligence (AI) dalam produksi berita hingga urgensi redefinisi jurnalisme.

Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan kajian AMSI untuk merumuskan peta jalan masa depan media digital di Indonesia.

”Bagaimana kita memformulasikan regulasi yang tepat agar ekosistem informasi serta bisnis perusahaan media juga lebih sehat di masa mendatang dan berkelanjutan,” kata Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta, Kamis (24/2/2025).

Dia menekankan, selain menjadi tugas Dewan Pers, hal ini menjadi tugas asosiasi termasuk AMSI. Kolaborasi mengenai masa depan pers Indonesia tak hanya mencakup perusahaan media, Dewan Pers, insan pers tapi juga perlu keterlibatan perusahaan platform digital serta homeless media bahkan perusahaan penyedia layanan AI



Dalam diskusi yang bertepatan dengan syukuran HUT ke-8 AMSI itu, Pemimpin Redaksi iNews Network sekaligus pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muhammad Jazuli membahas adaptasi media televisi dalam era digital. Jazuli yang juga anggota Dewan Pers terpilih dari unsur jurnalis menyoroti pentingnya transformasi konten dan distribusi yang lebih inovatif.

Sementara itu, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, salah satu anggota terpilih Dewan Pers periode 2025-2028 dari unsur perusahaan pers, mengupas soal masa depan periklanan digital serta dinamika ekosistem media online yang makin kompleks.

Mantan Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, turut berkontribusi dalam diskusi. Wenseslaus Manggut yang kini aktif di Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi AMSI membahas peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan kualitas pers di tengah disrupsi digital.

Adapun, diskusi Bulanan AMSI kali ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Direktur Utama iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama iNews Media Group Syafril Nasution serta para pemimpin redaksi (pemred) sejumlah media.

(Angkasa Yudhistira)