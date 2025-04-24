Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

AMSI Formulasikan Regulasi yang Tepat Agar Bisnis Media Lebih Sehat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |23:29 WIB
AMSI Formulasikan Regulasi yang Tepat Agar Bisnis Media Lebih Sehat
AMSI Formulasikan Regulasi yang Tepat Agar Bisnis Media Lebih Sehat (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar diskusi dengan menarik benang merah bahwa lanskap ekosistem media berubah drastis. Tantangan baru muncul, mulai dari peran artificial intelligence (AI) dalam produksi berita hingga urgensi redefinisi jurnalisme. 

Hasil diskusi tersebut akan menjadi bahan kajian AMSI untuk merumuskan peta jalan masa depan media digital di Indonesia.

”Bagaimana kita memformulasikan regulasi yang tepat agar ekosistem informasi serta bisnis perusahaan media juga lebih sehat di masa mendatang dan berkelanjutan,” kata Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika, di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta, Kamis (24/2/2025). 

Dia menekankan, selain menjadi tugas Dewan Pers, hal ini menjadi tugas asosiasi termasuk AMSI. Kolaborasi mengenai masa depan pers Indonesia tak hanya mencakup perusahaan media, Dewan Pers, insan pers tapi juga perlu keterlibatan perusahaan platform digital serta homeless media bahkan perusahaan penyedia layanan AI
 
Dalam diskusi yang bertepatan dengan syukuran HUT ke-8 AMSI itu, Pemimpin Redaksi iNews Network sekaligus pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Muhammad Jazuli membahas adaptasi media televisi dalam era digital. Jazuli yang juga anggota Dewan Pers terpilih dari unsur jurnalis menyoroti pentingnya transformasi konten dan distribusi yang lebih inovatif.

Sementara itu, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, salah satu anggota terpilih Dewan Pers periode 2025-2028 dari unsur perusahaan pers, mengupas soal masa depan periklanan digital serta dinamika ekosistem media online yang makin kompleks.

Mantan Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, turut berkontribusi dalam diskusi. Wenseslaus Manggut yang kini aktif di Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi AMSI membahas peran Dewan Pers dalam menjaga independensi dan kualitas pers di tengah disrupsi digital.

Adapun, diskusi Bulanan AMSI kali ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Direktur Utama iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo, Wakil Direktur Utama iNews Media Group Syafril Nasution serta para pemimpin redaksi (pemred) sejumlah media.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Media Digital Media
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/16/3178412//amsi_menggelar_idc_2025_dengan_tema_kedaulatan_ai_dan_kemandirian_digital-aynK_large.jpeg
AMSI Gelar IDC 2025, Dorong Kedaulatan AI dan Kemandirian Digital di Industri Media
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158339//angela_tanoe-aTSn_large.jpg
Peran Penting Media Jaga Kredibilitas Informasi, Angela Tanoesoedibjo Ajak Generasi Muda Jadi Konten Kreator Bertanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/320/3158338//angela_tanoe-H73U_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Sebut Media Kredibel Tetap Jadi Rujukan di Era Keterbukaan Informasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/337/3148785//mnc-VtFz_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Sebut MNC Media Buat Terobosan Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/54/3148157//direktur_kemitraan_komunikasi_lembaga_dan_kehumasan_komdigi_marroli_jeni_indarto_pada_peluncuran_kim_id-7YVS_large.jpeg
Komdigi Luncurkan Website KIM.ID Sebagai Wujud Transformasi Budaya Tutur di Media Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139319//ahy-HelF_large.jpg
Menko AHY Soroti Peran Media dalam Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement