Sarjana hingga Ibu Rumah Tangga Melamar Kerja Jadi PPSU di Balai Kota Jakarta

Sarjana hingga Ibu Rumah Tangga Melamar Kerja Jadi PPSU di Balai Kota Jakarta (Foto : Okezone/Riana R)

JAKARTA - Ratusan orang mengadu peruntungan dengan melamar lowongan kerja sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Balai Kota Jakarta. Mulai dari lulusan sarjana hingga ibu rumah tangga (IRT).

Gedung Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dipadati pelamar yang ingin menyerahkan langsung formulir lamaran kerja mereka.

Salah satu pelamar Bernama Septi, yang merupakan lulusan sarjana manajemen ekonomi, memilih ikut melamar kerja sebagai petugas PPSU, karena sulit mendapatkan pekerjaan.

Septi mengatakan, dirinya beberapa kali mencoba melamar di sejumlah perusahaan, namun keberuntungan belum berpihak padanya.

"Saya liat dari berita, terus cari informasi di sosial media, dan mengatakan bahwa kalau mau daftar bisa langsung ke Balai Kota, makanya saya ke Balai Kota," katanya di lokasi, Kamis (24/4/2025).