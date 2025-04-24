Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sarjana hingga Ibu Rumah Tangga Melamar Kerja Jadi PPSU di Balai Kota Jakarta

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 24 April 2025 |20:28 WIB
Sarjana hingga Ibu Rumah Tangga Melamar Kerja Jadi PPSU di Balai Kota Jakarta
Sarjana hingga Ibu Rumah Tangga Melamar Kerja Jadi PPSU di Balai Kota Jakarta (Foto : Okezone/Riana R)
A
A
A

JAKARTA - Ratusan orang mengadu peruntungan dengan melamar lowongan kerja sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Balai Kota Jakarta. Mulai dari lulusan sarjana hingga ibu rumah tangga (IRT).

Gedung Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dipadati pelamar yang ingin menyerahkan langsung formulir lamaran kerja mereka.

Salah satu pelamar Bernama Septi, yang merupakan lulusan sarjana manajemen ekonomi, memilih ikut melamar kerja sebagai petugas PPSU, karena sulit mendapatkan pekerjaan.

Septi mengatakan, dirinya beberapa kali mencoba melamar di sejumlah perusahaan, namun keberuntungan belum berpihak padanya.

"Saya liat dari berita, terus cari informasi di sosial media, dan mengatakan bahwa kalau mau daftar bisa langsung ke Balai Kota, makanya saya ke Balai Kota," katanya di lokasi, Kamis (24/4/2025).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178409//pablo-sjma_large.jpg
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686//pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172178//pemprov_dki_jakarta-SYx9_large.jpg
Transformasi Sosial, Jurus Pramono Wujudkan SDM Unggul di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162658//kecelakaan-cZaT_large.jpg
Duh! Pengemudi yang Tabrak PPSU hingga Harus Diamputasi Belum Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/338/3157047//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_fraksi_partai_perindo_dina_masyusin-np0d_large.jpg
Cegah Kebakaran di Pemukiman Padat, Fraksi Perindo dan Demokrat Dorong APAR Tiap RT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/338/3154627//pemerintah-C6oj_large.jpg
Fenomena Sarjana Lamar PPSU, Pramono: Kami Tidak Bedakan dengan Lulusan SD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement