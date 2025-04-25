Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kolaborasi Kunci Hadapi Disrupsi AI, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Lintas Sektor

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |00:32 WIB
JAKARTA – CEO iNews Media Group Angela Tanoesoedibjo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi gelombang perubahan dari perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. 

Menurut Angela, adaptasi terhadap teknologi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan agar media dan masyarakat tidak tertinggal.

"Jadi kalau kita ingin ekosistem digital yang sehat, semua pihak harus duduk bersama—pemerintah, media, dan industri teknologi," kata Angela saat menghadiri diskusi bulanan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema "Memperkuat Fungsi dan Peran Dewan Pers di Era Digital" di i-Hub Managed by MNC Land, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Diskusi yang digelar bertepatan dengan syukuran HUT ke-8 AMSI ini menghadirkan pembicara Pemimpin Redaksi iNews Network Muhammad Jazuli yang juga anggota terpilih Dewan Pers 2025-2028 dari unsur jurnalis, CEO Tribun Network Dahlan Dahi juga salah satu anggota terpilih Dewan Pers dari unsur perusahaan pers, serta mantan Ketua Umum AMSI Wenseslaus Manggut yang kini aktif di Badan Pengawas dan Pertimbangan Organisasi AMSI. 

Selain Angela, beberapa tokoh yang juga hadir sebagai undangan di antaranya Wakil Direktur Utama iNews Media Group Syafril Nasution, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu dan sejumlah pemimpin redaksi media nasional.

Angela juga menegaskan bahwa keberlangsungan media arus utama yang kredibel sangat bergantung pada kemampuan industri untuk bersinergi dalam menjawab tantangan disrupsi digital, khususnya dari perkembangan AI yang begitu cepat.

“Perkembangan teknologi akan terus mengubah pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Nah, bagaimana agar tercipta ekosistem digital yang bisa membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses informasi secara benar dan bertanggung jawab,” tegas mantan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.

 

Halaman:
1 2
      
