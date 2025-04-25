Aksi Polisi PJR Belah Macet Tol Dalam Kota Kawal Wanita Mau Melahirkan

JAKARTA - Wanita yang tengah hamil tua harus mengalami pecah ketuban karena terjebak macet di Ruas Tol Dalam Kota. Perempuan itu hendak menuju ke rumah sakit untuk menjalani persalinan.

Beruntung, petugas patroli jalan raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas melihat peristiwa itu, dan langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Rawa Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kepala Satuan (Kasat) PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono mengatakan, dua petugas yang melakukan pengawalan adalah Aipda Putra dan Aipda Syahril.

"Jadi pada saat itu kronologinya di pagi hari di Gerbang Tol Halim Perdana Kusuma. Saat itu kita sendang melakukan pengamanan lajur Contraflow, biasa di GT Halim kita lakukan contraflow sampai Semanggi," katanya kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

"Kemudian saat sedang melakukan pengaturan ada mobil hitam yang dikemudikan bapak bapak berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dalam kepanikan, beliau menyampaikan ke petugas kami untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat," sambungnya.