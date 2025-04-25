Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Aksi Polisi PJR Belah Macet Tol Dalam Kota Kawal Wanita Mau Melahirkan

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |06:28 WIB
Aksi Polisi PJR Belah Macet Tol Dalam Kota Kawal Wanita Mau Melahirkan
Wanita Mau Melahirkan Terjebak Macet. Foto: Dok IST.
A
A
A

JAKARTA - Wanita yang tengah hamil tua harus mengalami pecah ketuban karena terjebak macet di Ruas Tol Dalam Kota. Perempuan itu hendak menuju ke rumah sakit untuk menjalani persalinan.

Beruntung, petugas patroli jalan raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas melihat peristiwa itu, dan langsung melakukan pengawalan menuju puskesmas terdekat, yakni Puskesmas Rawa Sari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kepala Satuan (Kasat) PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono mengatakan, dua petugas yang melakukan pengawalan adalah Aipda Putra dan Aipda Syahril. 

"Jadi pada saat itu kronologinya di pagi hari di Gerbang Tol Halim Perdana Kusuma. Saat itu kita sendang melakukan pengamanan lajur Contraflow, biasa di GT Halim kita lakukan contraflow sampai Semanggi," katanya kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

"Kemudian saat sedang melakukan pengaturan ada mobil hitam yang dikemudikan bapak bapak berhenti. Kemudian beliau membuka kaca dalam kepanikan, beliau menyampaikan ke petugas kami untuk diantarkan ke rumah sakit terdekat," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179428/polri-vHGd_large.jpg
Cegah Gangguan Kamtibmas, Polisi Sisir Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411/polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178562/polri-Nijk_large.jpg
4 Polisi Diduga Terlibat Narkoba di Nunukan Tak Dipidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177638/polri-cGMN_large.jpg
Kapolri Targetkan 1.000 SPPG, Lemkapi: Buktikan pada Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177421/polri-cagj_large.jpg
Resmikan SPPG di Jateng, Kapolri Minta Kawal SOP Penyajian MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176982/polri-H4Bu_large.jpg
Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement